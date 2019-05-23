Ашинский суд приговорил квартет наркодилеров из Сима

Ашинский городской суд (Челябинская область) приговорил четырех жителей города Сима за незаконный сбыт наркотиков.

В зависимости от степени своего участия в совершении преступлений осужденные получили от пяти с половиной до восьми лет лишения свободы со штрафами от 50-ти до двухсот тысяч рублей. Отбывать наказание преступники будут в исправительной колонии строгого режима.

Всех наркодилеров в феврале прошлого года задержали сотрудники УФСБ России по Челябинской области. В общей сложности у жителей Сима было изъято почти полкилограмма «синтетики», приобретенной в Башкортостане.

В Симе крупную партию подельники расфасовали на мелкие части, чтобы в последующем попрятать в тайники и сбывать бесконтактным способом, сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области.

Уголовные дела расследовали следственные органы региональных управлений ФСБ и МВД.