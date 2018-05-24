Автобус насмерть сбил шестилетнего мальчика на велосипеде
В селе Айлино Саткинского района (Челябинская область) водитель автобуса «НефАЗ» насмерть сбил шестилетнего мальчика на велосипеде.
ДТП произошло вчера, 23-го мая, в 17 часов 35 минут на 268-м километре автодороги Бирск-Тастуба-Сатка, проходящей через Айлино. Трагедия случилась возле пятого дома по улице Ленина.
Водитель 1964-го года рождения сбил ребенка, пересекавшего проезжую часть дороги в неустановленном месте, в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода, слева-направо по ходу движения автобуса.
В результате ДТП мальчик получил тяжелые телесные повреждения и от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи.
Как рассказали агентству «Урал-пресс-информ» в региональной Госавтоинспекции, установлено, что ребенок находился на прогулке в сопровождении своей старшей, семилетней сестры. Взрослых с детьми не было.
Фото предоставлено УГИБДД по Челябинской области