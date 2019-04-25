Автоледи из Копейска заявила, что ее избил сотрудник ГИБДД

Сняла побои и написала заявление в полицию: жительница Копейска утверждает, что ее избили в ГИБДД. В региональном полицейском главке заявили, что информация не соответствует действительности.

Про якобы инцидент с сотрудником ГИБДД Копейска местная жительница Милана написала у себя на странице в социальной сети. Она сообщила, что ей на телефон позвонил сотрудник ГИБДД, сказал о том, что она скрылась с места ДТП и ей необходимо подъехать в отделение. А вот там, как утверждает женщина, ее избили. Также Милана Василевская утверждает, что не попадала ни в какую аварию. Она была на мойке.

«Меня пригласили в ГИБДД Копейска, соврав, что есть запись ДТП. А меня в ГИБДД Копейска в кабинете избили. Протокол измял сотрудник ГИБДД, выдирал бумагу, я хотела ходатайство написать. Сорвал очки, дужкой очков с железом руку раскроил. Потом толкнул меня лбом о перила, когда я хотела уйти. Я сняла побои и написала заявление в полицию. Но оригинал моего заявления с объяснением оказался не в СК, а на столе у начальника ГИБДД. Он орал как раненый слон. Это я возражение на протокол ему хотела вручить. Ничего я уже и Бастрыкину и Путину и местным товарищам отписала. Лежу, голова кружится, встать не могу. Этот старший лейтенант присядет. Я упорная тетя», - написала автоледи.

В пресс-службе регионального главка сообщили, что размещенная в социальной сети информация не соответствует действительности

Было установлено, что 20 апреля 2019 года инспекторами копейской Госавтоинспекции оформлялось дорожно-транспортного происшествие, один из участников которого покинул место ДТП. В ходе проведенных мероприятий водитель был установлен и извещен о необходимости явиться в отдел ГИБДД. Факт участия данного автомобиля подтверждается словами очевидца и наличием соответствующих технических повреждений на кузове транспортного средства.

«В ходе дальнейшей проверки информации, размещенной пользователем социальной сети, также установлено, что о фактах причинения сотрудниками ГИБДД побоев, которые были зафиксированы в трамвпункте, из медицинских учреждений г. Копейска в отдел полиции не сообщалось. Тем не менее, поступившее в копейское ОМВД на неправомерные действия сотрудников ГИБДД заявление зарегистрировано и 24 апреля направлено в следственные органы следственного комитета для принятия процессуального решения», - сообщили в главке.

В отношении скрывшейся с места аварии женщины - водителя составлен протокол. За оставление места ДТП законодательством предусмотрено наказание в виде лишения права управления транспортным средством на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до пятнадцати суток. При ознакомлении женщиной с материалами административного дела ею была разорвана повестка о явке в суд.