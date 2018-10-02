Бдительный челябинец сообщил о сданной в металлолом мине

Бдительный челябинец вчера, первого октября, обнаружил боеприпас среди принимаемого металлолома. Предмет, похожий на мину, попал на территорию пункта приема в Ленинском районе. О своей находке мужчина сообщил около половины третьего по полудню.

Как рассказали агентству «Урал-пресс-информ» в управлении по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Челябинска, о случившемся были оповещены оперативные и диспетчерские службы. Проведенная проверка установила: это действительно мина, к счастью, учебная. Опасности не представляет.

Учебный снаряд изъяли росгвардейцы для последующей утилизации. Все мероприятия закончились спустя два часа после получения сообщения.

Утром этого же дня, первого октября, другой бдительный житель Челябинска заметил на газоне за зданием в Советском районе показавшийся ему подозрительным чемодан. Бесхозный портфель осмотрели полицейские, констатировав: взрывчатых веществ он не содержит, угрозы не представляет.