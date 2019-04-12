Берегитесь «щипачей!»: в Челябинской области участились кражи в маршрутных такси

В Челябинске «карманник» стащил у женщины сотовый телефон. В Златоусте (Челябинская область) от рук маршрутного вора пострадал водитель. Как не стать жертвой «щипачей»?

В дежурную часть полиции Курчатовского района обратилась местная жительница, которая сообщила, что после поездки в маршрутном такси у нее из кармана куртки пропал сотовый телефон.

«Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления по «горячим следам» задержан ранее судимый местный житель. Задержанный водворен в изолятор временного содержания, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Похищенное имущество изъято и возвращено владелице», - сообщила сотрудник пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Алина Пирогова.

В Златоусте жертвой «щипача» стал водитель маршрутного такси. Сумка с деньгами у него лежала на переднем пассажирском сидении. Ее пропажу он заметил, когда приехал на конечную остановку. В сумке находились документы и деньги в сумме восемь тысяч рублей.

«Работая по преступлению, участковый уполномоченный полиции совместно с сотрудником уголовного розыска задержал не работающего, неоднократно судимого местного жителя. Подозреваемый пояснил, что, когда он сел на остановке в такси, сразу же заметил сумку и, не раздумывая, совершил кражу. По дороге домой вытащил из нее деньги, а остальное выбросил», - сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В часы пик загруженные маршрутки все чаще становятся местом преступления, где «работают» так называемые «щипачи». Сложность в том, что данные преступления очень редко раскрываются, только если преступник пойман за руку. К тому же многие обнаруживают кражу лишь через некоторое время, когда, как говорится, вора «и след простыл». Но это не значит, что их не ловят. Как они действуют и как не стать жертвой «карманника»?

Потенциальные жертвы подобных преступлений — женщины, пенсионеры и подростки. В большинстве случаев карманники выбирают именно их, ведь они менее внимательны и бдительны. В случае непредвиденных обстоятельств они не смогут оказать достойное сопротивление, потому что физически слабее взрослых мужчин.

Одна из самых распространённых – так называемая кража «на подсаде». «Карманники» специально создают видимость давки при посадке в маршрутные такси для того, чтобы в суматохе не успели отреагировать на кражу. В основном воруют личные вещи, мобильные телефоны, кошельки из карманов верхней одежды и сумок. Кражи совершаются на крупных посадочных остановках городского и маршрутного транспорта. Если вас намеренно толкают и прижимают, лучше отойдите и подождите следующую маршрутку. Иначе вы рискуете личными вещами и сбережениями.

Иногда воры действуют поодиночке, чаще группами по 2-3 человека. Одни отвлекают и загораживают «жертву», а другой вытаскивает кошелек. В транспорте эти отвлекающие иногда начинают толкать человека, ругаться с ним. В это время лезвием разрезается сумочка или открывается молния, и кошелек перекочевывает в карман вора.

Кошельки лучше всего хранить во внутренних карманах пальто или костюмов. Крупные суммы денег нужно рассредоточить по нескольким внутренним карманам. Сумку обязательно застегивать и в переполненном транспорте чаще обращать на нее внимание, подергивать ее, проверять, не расстегнута ли она, нет ли на ней разреза. Если у сумки длинная ручка, лучше держаться за сумку. Стоя где-нибудь, никогда нельзя держать сумку за спиной. Мужчины часто любят оставлять кошелек или сотовый телефон в задних карманах джинсов или брюк. Этого тоже нельзя делать.

«В случае хищения имущества, пострадавшим необходимости незамедлительного обратиться в полицию по телефону службы «02», в дежурную часть УМВД России по городу Челябинску: (351) 266-14-14, 265-02-00 или дежурные части районных отделов полиции по месту совершения преступления», - напомнил начальник отдела полиции «Курчатовский» городского управления МВД Радий Искандыров.

Заявления стражи порядка принимают круглосуточно.