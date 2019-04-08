Беспомощная старушка из Челябинска не смогла дать отпор уличному грабителю

В Челябинске уголовник ограбил 74-летнюю пенсионерку. Продать похищенное преступник не успел. Он был задержан полицейскими, которые сейчас проверяют его причастность к совершению аналогичных преступлений.

В полицию Челябинска обратилась 74-летняя старушка, которая рассказала, что ее ограбили. Она возвращалась домой и в возле одного из домов по улице Воровского молодой парень выхватил у нее из рук сумку. В ней у пенсионерки были документы, деньги, сотовый телефон, ключи от квартиры и две сберегательные книжки. В силу возраста догнать грабителя бабушка не смогла.

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Грабеж».

«Сотрудники отдела уголовного розыска УМВД России по городу Челябинску, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, направленных на предотвращение и раскрытие уличных грабежей в отношении пожилых людей, задержали подозреваемого в совершении данного преступления. Им оказался ранее судимый 20-летний парень, временно проживающий на территории города Челябинска», - сообщила сотрудник пресс-службы Алина Пирогова.

Вор успел потратить личные сбережения старушки. Все остальные вещи возвращены потерпевшей. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

У сотрудников полиции есть основания полагать, что подозреваемый может быть причастен к совершению других аналогичных преступлений.

«Челябинцам пострадавшим от действий подозреваемого, либо ставшим свидетелями его противоправных деяний, необходимо обратиться в органы внутренних дел по телефону службы 02, в дежурную часть Управления МВД России по городу Челябинску, либо непосредственно в районный отдел полиции, по месту совершения преступления», - отметил заместитель начальника отдела полиции «Советский» Управления МВД России по городу Челябинску Николай Глазунов.

Заявления принимаются круглосуточно.