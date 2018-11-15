Бесправный водитель из Кыштыма пытался дать взятку инспектору ГИБДД

Кыштымскими полицейскими задержан местный житель, подозреваемый в даче взятки инспектору ГИБДД. Мужчина управлял автомобилем, не имея водительского удостоверения.

Сотрудниками госавтоинспекции в ходе осуществления надзора за дорожным движением в Карабаше на улице Металлургов остановлен автомобиль ВАЗ 2114, за управлением которого находился местный житель. При проверке документов полицейские установили, что водитель лишен права управления транспортным средством с 2016 года.

«Находясь в автомашине дорожно-патрульной службы полиции, нарушитель стал предлагать сотрудникам ГИБДД денежное вознаграждение в размере пяти тысяч рублей за то, чтобы его не привлекали к ответственности. В свою очередь, стражи порядка предупредили автолюбителя об уголовной ответственности за дачу взятки должностному лицу. Однако мужчина данное предупреждение проигнорировал», - сообщили в региональном полицейском главке.

В настоящее время в отношении водителя возбуждено уголовное дело по статье «Мелкое взяточничество». Ему грозит лишение свободы на срок до одного года.