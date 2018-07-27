Безалаберность бабушки: в Челябинске очередной ребенок выпал из окна

В Челябинске очередной ребенок выпал из окна. На этот раз за четырехлетним малышом не доглядела бабушка

Трагедия произошла сегодня, 27 июля. В восемь часов утра в Курчатовском районе из окна квартиры, расположенной на пятом этаже, выпал четырехлетний ребенок.

Ребенок находился дома с бабушкой, но это не уберегло его от несчастного случая. Малыш госпитализирован в больницу.

Новостные ленты всю неделю пестрят сообщениями о падении детей из окон. Хроника выпадения малышей ужасающая. Трагедии происходят чуть ли не каждый день. Сценарий трагедий, как под копирку: ребенок остался без внимания взрослых.

9 июля в Тракторозаводском районе Челябинска из окна пятого этажа выпал маленький ребенок. На окне была установлена москитная сетка. Мальчик остался дома без взрослых.

11 июля челябинские пожарные спасли малышку, которая повисла на подоконнике восьмого этажа жилого дома. Пятилетнюю девочку оставил одну дома отец, который ушел в магазин, и она успела облокотится на москитную сетку, которая не выдержала веса ребенка.

22 июля с балкона на седьмом этаже в Калининском районе выпал трехлетний мальчик Падение малыша смягчило дерево. Мать ребенка была дома, но находилась в алкогольном опьянении.

25 июля из окна четвертого этажа в Советском районе выпал двухлетний ребенок. Малыш находился дома под присмотром бабушки. Ребенок был доставлен в больницу с серьезными повреждениями.

В июне месяце подобная ситуация закончилась трагически: выпавший из окна ребенок погиб.

«Если на ваших окнах установлены москитные сетки, это не повод оставлять их распахнутыми настежь. Такая хрупкая конструкция не способна удержать даже несколько килограммов детского веса. Обеспечьте свои окна специальными блокирующими устройствами от несанкционированного открывания. Уберите подальше от окон любые предметы, позволяющие забраться малышу на подоконник. Ни в коем случае не оставляйте детей одних дома, даже на непродолжительное время», - говорит представитель третьего отряда федеральной противопожарной противопожарной службы Ирина Шафеева.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», прокуратура Челябинской области также советует родителям ради детей установить на окна фиксаторы.

«Также родителям не следует оставлять без присмотра открытые в квартире окна, а также не ставить поблизости к ним мебель. Использовать москитные сетки только при наличии соответствующей защиты окна», - отметила старший помощник прокурора Челябинской области по связям со СМИ Наталья Мамаева.

За ненадлежащие исполнение родительских обязанностей предусмотрена уголовная ответственность.