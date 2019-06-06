Биржевой игрок из Челябинска расплатился с долгами, продав квартиру родителей

В Челябинске будут судить местного жителя, который проиграв на бирже крупную сумму денег, обманом продал квартиру пожилых родителей.

Прокуратура Центрального района Челябинска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 52-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей «Мошенничество в особо крупном размере».

«Следствием установлено, что обвиняемый, проиграв на бирже крупную сумму денег, в целях погашения долгов перед кредиторами, воспользовавшись неграмотностью своих пожилых родителей, сообщил им, что у него возникли долговые обязательства, для разрешения которых ему необходимо взять в банке денежный займ под залог их трехкомнатной квартиры, а после погашения займа квартира будет снята из-под залоговых обязательств», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Будучи юридически неграмотными и доверяя сыну, пенсионеры подписали договор купли-продажи квартиры стоимостью около двух с половиной миллионов рублей, полагая, что оформляют квартиру в залог с целью разрешения долговых обязательств обвиняемого.

Полученными от продажи квартиры денежными средствами обвиняемый распорядился по своему усмотрению, не предоставив родителям другого жилья.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд.

Как стало известно, квартиру родителей мужчина продал своей сожительнице. Все это время его мама и папа проживали в этой квартире и о том, что она им не принадлежит, узнали только в 2016 году. Сейчас стороны судятся за жилплощадь.