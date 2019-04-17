Бизнесмен из Челябинска дешевый виски продавал под видом элитного

В Челябинске возбуждено уголовное дело в отношении предпринимателя, который использовал известный алкогольный бренд, чтобы продавать дешевый виски. За использование чужого товарного знака ему грозит до двух лет лишения свободы.

Виски, продаваемый под чужим товарным знаком, был обнаружен в торговом павильоне «Напитки», расположенном в Металлургическом районе Челябинска. Фальсифицированный алкоголь изъят из продажи. В пресс-службе полиции областного центра факт возбуждения уголовного дела подтвердили.

«Уголовное дело возбуждено по части первой статьи 180 уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное использование средств индивидуализации товаров, работ или услуг», - сообщили в пресс-службе УМВД по городу Челябинску.

Кроме того, стали известны итоги оперативно-профилактическое мероприятие «Контрафакт». Его целью было выявление и пресечение фактов изготовления и оборота контрафактной, фальсифицированной и незаконно ввезенной на территорию Российской Федерации продукции.

В ходе проведения мероприятия сотрудниками полиции челябинского гарнизона совместно с таможенниками было проведено около 600 проверок ряда организаций в сфере производства аудиовизуальной продукции и программного обеспечения, легкой, медиФапльцинской, автомобильной и пищевой промышленности, оборота печатной продукции.

В результате из незаконного оборота полицейские изъяли более 2 500 единиц контрафактной и фальсифицированной продукции. Из них 851 единица легкой промышленности (одежда, обувь и иное), 429 единиц медицинской промышленности (лекарственные средства, медицинские изделия и иное), 93 - из оборота печатной продукции, 963 – пищевой промышленности.

«За нарушение авторских и смежных прав, а также за незаконное использование товарного знака предпринимателям и продавцам грозит административная ответственность по статье 14.10 КоАП Российской Федерации. Если же правообладателю или автору в результате действий предпринимателей причинен крупный ущерб, то будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 180 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей», - отметил начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Челябинску Александр Федосеев.

По результатам проверок выявлено 24 административных правонарушения, в отношении индивидуальных предпринимателей составлено четыре административных протокола по статье «Незаконное использование средств индивидуализации товаров, возбуждено 17 уголовных дел по статьям «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки» и «Незаконное использование средств индивидуализации товаров».