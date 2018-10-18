Борис Дубровский распорядился помочь семье южноуральского студента, погибшего в Керчи

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский распорядился помочь семье южноуральца Егора Перепелкина, погибшего в результате трагедии в колледже Керчи.

Егор с родителями переехал из Челябинска в Керчь в 2014 году, сообщают СМИ. В Челябинской области у него осталась бабушка. Если родственники примут решение похоронить Егора в Челябинске, власти готовы оказать им поддержку в организации похорон.

«Борис Дубровский поручил главе города Челябинска Евгению Тефтелеву оказать содействие родственникам погибшего в Керчи Егора Перепелкина в организации похорон на малой родине - в Челябинске», - сообщили в правительстве.

По данным минздрава РФ, в результате трагедии в Керченском политехническом колледже погиб 21 человек, более 30 пострадавших находятся в стационарах. Список погибших опубликован на официальном сайте правительства Республики Крым.

Членам семей погибших и пострадавшим в результате стрельбы в Керченском политехническом колледже будет оказана финансовая помощь. Соответствующее распоряжение подписал глава правительства РФ Дмитрий Медведев, сообщает пресс-служба.

Семьи погибших получат по миллиону рублей, получившие тяжелые и средние травмы – по 400 тысяч, пострадавшие с легкими ранениями – по 200 тысяч рублей.