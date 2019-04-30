Бойцы Росгвардии, задержанные с крупной партией наркотиков, заключены под стражу

В Челябинске проводится служебная проверка по факту задержания сотрудников Росгвардии с наркотиками. Возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

28 апреля в разных районах Челябинска были задержаны трое сотрудников Федеральной службы войск национальной гвардии за сбыт и хранение наркотиков. У бойцов изъято порядка килограмма запрещенных веществ.

«По версии следствия, в апреле текущего года в областном центре полицейскими задержаны трое сотрудников регионального управления Росгвардии, у которых при задержании изъяты наркотические средства в особо крупном размере, приготовленные для сбыта. Преступление выявлено сотрудниками регионального управления МВД России, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела», - сообщил старший помощник руководителя следственного управления СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области им предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьей «Покушение на незаконный сбыт наркотических веществ».

«Назначена служебная проверка. В случае подтверждения предварительной информации сотрудники будут уволены из Федеральной службы войск национальной гвардии. Кроме того, они понесут наказание в соответствии с действующим законодательством», - сообщил руководитель пресс-службы Росгвардии по Челябинской области Альберт Габбазов.

Судом по ходатайству следователя СК обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.