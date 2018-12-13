Браконьер, убивший охотинспектора, получил 17 лет строгого режима

Челябинский областной суд огласил приговор 42-летнему жителю Карталов Михаилу Поддубному, который в районе поселка Тумак жестокого расправился с охотинспектором Александром Мининым. Свою вину браконьер признал лишь частично.

Михаил Поддубный обвинялся по двум статьям уголовного кодекса: «Убийства лица, осуществляющего служебную деятельность» и «Похищение или повреждение документов, штампов, печатей либо похищение акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия»

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», десятого февраля этого года охотинспектор Александр Минин поймал подсудимого на браконьерстве. Он вместе с двумя товарищами тот застрелил двух сибирских косуль. Друзья подсудимого быстро покинули место происшествия на снегоходе. Оставшийся один на один с инспектором браконьер, не желая в одиночку отвечать за преступления, застрелил Минина из ружья 12-калибра. От ранения грудной клетки инспектор погиб на месте. Убийство произошло неподалеку от железнодорожной станции Тумак Карталинского района. После этого подсудимый забрал из одежды потерпевшего видеорегистратор, фотоаппарат, навигатор, а также служебное удостоверение сотрудника министерства экологии Челябинской области и уничтожил их.

Добавим, Александр Минин указом президента Российской Федерации награжден Орденом Мужества посмертно.

Суд браконьер пытался убедить в том, что Александр Минин пытался отобрать у него ружье и в результате произошел случайный выстрел.

«Подсудимый имеет среднее образование, не работал, состоял в фактических брачных отношениях, судим за незаконную охоту. При назначении наказания в качестве смягчающих обстоятельств суд учел: наличие двоих несовершеннолетних детей, явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений. Отягчающим обстоятельством послужило совершение преступления с использованием оружия», - сообщили в пресс-службе Челябинского областного суда.

Суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет 1 месяц в колонии строгого режима. Кроме того, в пользу супруги погибшего взыскана компенсация морального вреда в размере 1,5 миллиона рублей.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в Верховный Суд.