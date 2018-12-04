Брокер из Магнитогорска осужден за нападения на женщин с гвоздодером

Вынесен приговор в отношении жителя Магнитогорска (Челябинская область), который нападал на женщин с гвоздодером. Он жестокого избивал их, нанося удары по голове и телу.

Ленинский районный суд Магнитогорска вынес приговор по уголовному делу в отношении 35-летнего местного жителя, работающего инвестиционным брокером, за нападение и причинение тяжкого вреда здоровью двум местным жительницам.

«В суде установлено, что обвиняемый в марте 2017 года на территории Магнитогорска в целях хищения имущества нападал на женщин, использовал в качестве оружия металлический гвоздодер, которым наносил удары по голове и телу. Действия осужденного в обоих случаях своевременно пресечены случайными очевидцами, а пострадавшие женщины доставлены в медицинские учреждения, где им оказана медицинская помощь», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Виновному назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также судом удовлетворены гражданские иски потерпевших о компенсации материального и морального вреда, с осужденного взысканы денежные средства в размере около 1,7 миллионов рублей.