В Челябинске будут судить убийц и грабителей, которым помогал следователь полиции

В Челябинске начинается судебный процесс над убийцами и грабителями, которым помогал совершать преступления следователь отдела по расследованию преступлений отдела полиции «Калининский» Черепанов.

Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четверых местных жителей. В зависимости от степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Кража», «Разбой», «Мошенничество», «Похищение человека», «Убийство», «Превышение должностях полномочий» и «Причинение имущественного ущерба, путем обмана или злоупотребления доверием».

«В 2017 году один из обвиняемых, состоявший в должности следователя и расследовавший уголовное дело по подозрению другого обвиняемого в совершении кражи, получил от него взятку в виде компьютерной техники за избрание в отношении него меры пресечения, не связанной с изоляцией от общества. После чего соучастники вместе совершили тайное хищение имущества из той же квартиры, причинив потерпевшей значительный ущерб в размере 359 тысяч рублей», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Потом аппетиты преступника стали расти. Следующий эпизод, который фигурирует в уголовном деле датирован февралем 2018 года. Обвиняемые территории СПК Гаражи «Коралл» в Челябинске напали напал на автомобилиста, похитили у него деньги и имущество на сумму 318 тысяч рублей, также угнали его автомобиль «КИА Куорис». Спустя несколько дней обвиняемые по участии следователя полиции Челябинска Черепанова под предлогом выполнения ремонтных работ в квартире в Миассе похитили 56 тысяч рублей.

Преступление, после которого криминальная группа была задержана произошло 21 марта 2018 года. Соучастники, располагая информацией о наличии у потерпевшего значительных денежных средств, под надуманным предлогом о возбуждении уголовного дела пригласили его в автомобиль следователя и перевезли его на безлюдный участок местности в Копейске. После чего напали на мужчину, задушили буксировочным тросом и похитили автомобиль «Mersedes-Benz GL350», причинив ущерб свыше 2,6 миллиона рублей. Тело погибшего убийцы спрятали, а обвиняемый позвонил матери погибшего и потребовал деньги за то, что они сообщает, где оно находится.

Преступление выявлено сотрудниками собственной безопасности совместно с Управлением уголовного розыска регионального ГУ МВД. Обвиняемый уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.

В отношении пятого соучастника, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, уголовное дело выделено в отдельное производство и ранее направлено в Копейский городской суд для рассмотрения по существу.

Данное уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Челябинский областной суд.