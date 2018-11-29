Бухгалтер подделала документы, чтобы сделать дочь «малоимущей студенткой»
Бухгалтер из Башкирии обманула магнитогорский университет имени Носова на 100 тысяч рублей. Женщина подделала документы, чтобы ее дочь смогла получать стипендию как малоимущая студентка.
Приговор в отношении 55-летней сотрудницы сельской администрации одного из районов Республики Башкортостан вынес Ленинский районный суд Магнитогорска. Она признана виновной в мошенничестве.
«Обвиняемая, являясь главным бухгалтером администрации сельского поселения, изготовила справки о размере заработной платы, в которых занизила свой доход, а также копию трудовой книжки супруга, указав заведомо недостоверное сведения о том, что он не работает и не имеет дохода. На основании указанных документов в отделении филиала «Республиканский центр социальной поддержки населения» по городу Сибаю ей выданы справки о том, что ее дочь, обучающаяся в государственном образовательном учреждении, относится к категории «малоимущего студента», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.
Эти справки обвиняемая дважды представила в магнитогорский университет имени Носова, где ее дочери назначена повышенная стипендия.
Всего в период с февраля 2014 по январь 2016 года студентка получила больше 100 тысяч рублей.
Виновной назначено наказание в 1 года 8 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.