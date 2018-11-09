Бухгалтер торговой компании похитила у работодателя полтора миллиона рублей

Бухгалтер торговой компании из Челябинска похитила у работодателя полтора миллиона рублей. Деньги мошенница переводила на счета своей фирмы и оплачивала долги по алиментам своего супруга.

Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 42-летней местной жительницы, которая являясь бухгалтером торговой компании, совершила хищение денежных средств.

«Так, в две организации, занимающиеся реализацией запасных частей в Челябинске, ею с расчетного счета работодателя переведено 454 тысяч рублей. Фиктивные переводы денежных средств совершались под предлогом приобретения у организаций запчастей, после перевода денежных средств, обвиняемая отказывалась от поставки запасных частей и просила вернуть деньги. Также злоумышленницей переведены денежные средства путем выполнения неоднократных финансовых операций по безналичному перечислению на общую сумму 980 тысяч рублей на расчетный счет юридического лица, единственным учредителем которого являлась она сама. В платежных поручениях указывала недостоверные сведения в обоснованиях платежа», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Кроме того, мошенница совершила переводы денежных средств на расчетный счет судебных приставов по исполнительному производству за своего супруга, который фактически не являлся сотрудником организации, с основанием платежа – перечисление алиментов на содержание детей. Всего обвиняемая растратила данным способом денежные средства на общую сумму 56 тысяч рублей.

В результате организации причинен ущерб на сумму около полутора миллионов рублей.

Уголовное дело расследовано следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области. Направлено для рассмотрения по существу в Тракторозаводский районный суд.