Бухгалтер-воровка из соцзащиты Нязепетровска осталась на свободе

В Нязепетровске осуждена главный бухгалтер соцзащиты, похитившая свыше миллиона бюджетных средств. Суд приговорил ее к условному сроку.

Нязепетровский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении главного бухгалтера муниципального учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения» Нагайбакского муниципального района Челябинской области. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей «Присвоение, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере».

«В суде установлено, что обвиняемая в период 2014-2017 годы путем изготовления подложных реестров о начислении себе и двум работающим родственницам завышенных сумм заработной платы, совершила хищение вверенных ей денежных средств в сумме свыше 1,3 миллионов рублей, принадлежащих администрации Нагайбакского района Челябинской области», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Судом ей назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно, со штрафом в семь тысяч рублей и лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, государственных корпорациях и государственных компаниях на срок два года.