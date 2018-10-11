Буйный с ножом ворвался в салон красоты в Челябинске

Житель Челябинска с ножом ворвался в салон красоты. Дебошир угрожал зарезать посетителей и сотрудников парикмахерской.

Инцидент произошел в салоне красоты «Серебро Beauty Lounge» на улице Университетская Набережная в Челябинске. В разгар рабочего дня буйный мужчина ворвался в парикмахерскую и угрожал расправой людям, размахивая ножом.

«Сотрудники салона успели нажать «тревожную» кнопку. На место прибыли бойцы частного охранного предприятия «Варяг». Они скрутили дебошира и заковали в наручники. Обошлось без пострадавших», - сообщили в пресс-службе охранного предприятия.

«Мужчина был доставлен в отдел полиции «Северо-Западный». По данному факту сейчас проводится проверка», - сообщила официальный представитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Инна Шемаева