Была наводка: в Челябинске задержали автомобильных воров

Колеса продать не успели, далеко уехать не смогли: полицейские Челябинска по «горячим» следам задержали автоворишек.

В полицию Челябинска обратился местный житель, который сообщил, что неизвестные «разули» его автомобиль «Фольсцваген». Стоимость колес он оценил в 300 тысяч рублей.

Машина была припаркован во дворе дома по улице Машиностроителей в Ленинском районе областного центра. У полицейских уже была информация о том, что в районе этой улице «работает» банда автоворов, которые передвигаются на машине «Киа». В ходе патрулирования местности стражи порядка заметили интересующий их автомобиль. В нем оказались подозреваемые в краже. Похищенные колеса также находились в машине.

«В отношении подозреваемых, один из которых ранее неоднократно судим за совершение аналогичных преступлений, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного «Кража». Задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет», - сообщила сотрудник пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнуллина.

Оба подозреваемых отправлены в СИЗО. Стражи порядка проверят их на причастность к аналогичным преступлениям.