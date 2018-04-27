Бывшие сотрудники ЮУЖД ответят за гибель монтера на железной дороге

В Челябинской области бывший дорожный мастер и бывший бригадир пути ЮУЖД ответят в суде за гибель монтера на железной дороге. Его напарник также был травмирован, но выжил.

Следственные органы Уральского следственного управления на транспорте СКР предъявили бывшим мастеру и бригадиру обвинение по части второй статьи 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека».

По данным следствия, 17-го августа прошлого года около половины второго дня на третьем пикете четвертого километра перегона Речная – Бердяуш ЮУЖД грузовой поезд травмировал двух монтеров Бердяушской дистанции пути. Пострадавшие выполняли на указанном участке железной дороги ремонтные работы.

Второго сентября один из монтеров пути от полученных травм скончался в городской больнице Сатки.

«По версии следствия, ЧП произошло в результате нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта при организации дорожных работ обвиняемыми», - рассказали агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия и другие мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.