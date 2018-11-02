Бывшим сотрудникам магнитогорского детского дома «Апельсин» предъявлено обвинение в мошенничестве

В Челябинской области бывшим сотрудниками муниципального учреждения «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Апельсин»: директору, заместителю директора, главному бухгалтеру и двум бухгалтерам, в соответствии со степенью участия, предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных «Мошенничество» и «Служебный подлог».

«По данным следствия, в период 2007-2017 годов обвиняемые, мошенническим путем похитили более 9 млн. бюджетных средств. Обвиняемые заключали фиктивные договоры с коммерческим организациями на поставку постельных принадлежностей и спецодежды, по которым не было поставки товаров; формальное трудоустройство рабочих, не осуществлявших выполнение работ, средства от выполнения которых присваивали. Также, производили необоснованно завышенное начисление своей заработной платы», - говорится в сообщении СКР по региону.

Преступления выявлены сотрудниками регионального управления ФСБ России, осуществляющими оперативное сопровождение уголовного дела. Расследование уголовного дела находится в завершающей стадии.