Бывшим сотрудникам железной дороги, сбившим двух монтеров из Бердяуша, предъявлено обвинение

Бывшим сотрудникам железной дороги, сбившим двух монтеров из Бердяуша (Челябинская область), предъявлено обвинение. Одни из пострадавших скончался в больнице.

Следственными органами Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации предъявлено обвинение бывшему дорожному мастеру и бывшему бригадиру пути Южно-Уральской железной дороги в совершении преступления, предусмотренного статьей «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека».

«По данным следствия, 17 августа 2017 года около 13 часов 30 минут по местному времени на 3 пикете 4 километра перегона «Речная - Бердяуш» Южно-Уральской железной дороги грузовым поездом травмированы два монтера Бердяушской дистанции пути, которые выполняли на указанном участке железной дороги ремонтные работы. 2 сентября 2017 года один из монтеров пути от полученных травм скончался в городской больнице Сатке», - сообщили в Уральском Следственном управлении на транспорте.

По версии следствия, происшествие произошло в результате нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта при организации дорожных работ дорожным мастером и бригадиром пути Южно-Уральской железной дороги.

В настоящее время по уголовному делу подозреваемым предъявлено обвинение, а также проводятся необходимые следственные действия и иные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.

Расследование уголовного дела продолжается.