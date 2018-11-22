Бывший челябинский вице-губернатор объявлен в международный розыск

Челябинского вице-губернатора Александра Уфимцева объявили в международный розыск по уголовному делу. Данные о розыске бывшего чиновника размещены на официальном сайте МВД России. Силовики объявили Уфимцева в розыск 16 ноября. По сведениям правоохранительных органов, в настоящее время он находится в Турции.

Министерство внутренних дел России готовит запрос в Интерпол о его розыске и задержании. 58-летний Александр Уфимцев разыскивается как фигурант уголовного дела по части 4 статьи 159 УК РФ - мошенничество в особо крупном размере. Сумма нанесенного ущерба превышает один миллион 600 тысяч рублей.

«Уфимцев намеренно скрылся от органов следствия, когда его подельников стали закрывать. Испугался, что и до него дойдет очередь», - сообщил информационному агентству «Урал-пресс-информ» источник в правоохранительных органах.

Расследованием уголовного дела в то время занимался следственный отдел по особо важным делам СУ СК России по Челябинской области. Речь шла о том, что бывший вице-губернатор Александр Уфимцев в свое время, пользуясь служебным положением, незаконно выделял земельные участки на озере Увильды в Челябинской области под строительство коттеджного поселка. Ранее на этих землях планировалось посторить детский оздоровительный лагерь.