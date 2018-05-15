Бывший мэр Миасса Геннадий Васьков проведет в СИЗО два месяца

Во вторник, 15 мая Тракторозаводский суд Челябинска избрал меру пресечения для бывшего мэра Миасса. Геннадий Васьков арестован на два месяца – до 14 июля текущего года.

Поддержать его приехали жена и двое взрослых детей.

Геннадия Васькова в зал судебных заседаний завели в наручниках. Экс-глава Миасса внешне выглядел спокойно.

Отвечая на вопрос судьи, ясны ли ему причины, почему он сегодня находится здесь, Геннадий Васьков ответил: «причины ясны, но непонятны».

В начале заседания к материалам дела были приобщены грамоты и благодарности, которые имеются у экс-главы Миасса.

Затем адвокат Геннадия Васькова заявил ходатайство, чтобы удалить из зала судебного заседания представителей СМИ, а также о запрете аудио и видеосъемки.

В ходатайстве судом стороне защиты Васькова было отказано.

Затем слово взяла сторона обвинения, которая настаивала на выборе меры пресечения для Геннадия Васькова в виде заключения под стражу.

«Геннадий Васьков обвиняется в совершении тяжкого преступления. А именно, он, превышая должностные полномочия, дал указание о приобретении за средства бюджета по завышенной стоимости торгового помещения для размещения детского сада. За данное преступление предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы. Оставаясь на свободе, Васьков может скрыться от органов следствия, принять меры к уничтожению доказательств преступления. Кроме того, Васьков может оказывать давление на свидетелей. Выступаю с ходатайством о заключении Геннадия Васькова под стражу на 2 месяца до 14 июля», - озвучила свою позицию сторона обвинения.

Защитники Геннадия Васькова не согласились с аргументами обвинителей, требовавших заключить экс-главу Миасса под стражу, чтобы он не скрылся от органов следствия и не воспрепятствовал им в расследовании.

«Яркая трудовая биография, продолжительная работа на пользу общества, города, области, сомнительные обвинения, подлежащие тщательной проверке», – таковы контраргументы адвокатов теперь уже бывшего миасского градоначальника.

Адвокаты охарактеризовали своего подзащитного как исключительно положительного человека, за свой «многолетний добросовестный труд» получившего не одну благодарность, в том числе губернаторскую.

Защитники указали и на то, что у Геннадия Васькова есть дочь 1997-го года рождения. Ей 21 год, она учится и нуждается в родительской опеке.

«Поэтому говорить о том, что у Геннадия Анатольевича отсутствуют социальные связи, не было необходимости», - подчеркнула сторона защиты.

Также адвокаты отметили, что, несмотря на наличие загранпаспорта, покинуть пределы Родины находящийся под следствием Васьков не сможет, так как документ, удостоверяющий его личность, находится в ФСБ.

«С его стороны не было никаких попыток скрыться от органов следствия, явка по повесткам всегда была добровольной. Кроме того, как может Геннадий Анатольевич помешать следствию? Это домыслы. Не может он и повлиять на свидетелей, потому что они уже допрошены и дали показания. Об уничтожении важных для следствия документов речи также идти не может – Геннадий Васьков уже не глава», - заявила сторона защиты, требуя, чтобы его оставили на свободе до суда.

По мнению адвокатов, арест – это исключительная, крайняя мера, и к Геннадию Васькову она не может быть применена, тем более что преступление, в котором его обвиняют, несмотря на свою тяжесть не связано с применением насилия.

Геннадию Васькову также было предоставлено слово.

«Это дело строится на показаниях только двух свидетелей. Возможно, они даны были из личной неприязни. Находясь на свободе, я не собираюсь оказывать ни на кого давления. Прошу рассмотреть более мягкую меру пресечения", - сказал Васьков.

Напомним, 14 мая следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении Геннадия Васькова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей «Превышение должностных полномочий».

«По данным следствия, в 2017 году в городе Миасс подозреваемый, превышая должностные полномочия, дал указание о приобретении за средства бюджета по завышенной стоимости торгового помещения для размещения детского сада», - сообщил старший помощник руководителя СУ СК России по Челябинской области Владимир Шишков.

Геннадий Васьков был задержан вчера в администрации Миасса.

Сегодня стало известно, что «Единая Россия» приостановит членство Геннадия Васькова в партии.

«Приостановка членства осуществляется на основании факта возбуждения уголовного дела следственными органами СК РФ по Челябинской области», - сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Сегодня же, 15 мая, в администрации Миасса состоялась чрезвычайная сессия городского собрании депутатов. Депутаты приняли отставку Геннадия Васькова. На должность исполняющего обязанности главы города был избран первый заместитель председателя собрания депутатов Григорий Тонких.