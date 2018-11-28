Бывший сити-менеджер Миасса готов доказать свою невиновность на детекторе лжи

Бывший глава администрации Миасского городского округа (Челябинская область), обвиняемый в получении взятки, ходатайствовал о проведении проверки его показаний с помощью полиграфа (детектора лжи).

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» адвокат обвиняемого, Станислав Третьяков подал ходатайство о прохождении экспертизы у полиграфолога. Оно поступило следователю еще на прошлой неделе.

Со слов следователя, в удовлетворении данного ходатайства отказано. Но пока официального письменного ответа не поступало.

Кроме того, завершился сбор подписей под письмом руководителям силовых ведомств Челябинской области с просьбой проверить обоснованность возбуждения уголовного дела против Третьякова. По данным издания, под документом подписались 1500 человек, в том числе почетные жители города и сотрудники администрации.

Напомним, в поддержку Станислава Третьякова миасские активисты проводили сбор подписей под письмом руководителю управления УФСБ по Челябинской области Юрию Никитину, начальнику следственного управления СК РФ по региону Денису Чернятьеву и прокурору области Виталию Лопину. Собрано более полутора тысяч подписей. Свои ходатайства подготовили и ряд организаций и муниципальных структур. Жители готовы обратиться за помощью к уполномоченному по правам человека, полпреду, в ОНФ.

В настоящий момент Станислав Третьяков находится в СИЗО (суд отказался смягчить избранную меру пресечения на иную, не связанную с арестом). По словам адвоката, никаких следственных действий с участием его подзащитного не проводится.

Как уже сообщало агентство, Третьякову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 290 УК РФ (получение взятки).

По данным следствия, в 2012 году подозреваемый, являясь заместителем главы администрации города Миасс, получил взятку в сумме более 140 тысяч рублей за выделение земельного участка, пояснили в региональном следственном управлении СКР.

Станислав Третьяков своей вины не признает.

Центральный районный суд Челябинска 8 ноября избрал в отношении Станислава Третьякова меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца. Защитник направил апелляционную жалобу. Челябинский областной суд не прислушался к доводам адвоката и оставил его обвиняемого под стражей.