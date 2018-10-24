Бывший вице-губернатор Челябинской области останется под арестом

Бывший вице-губернатор Челябинской области Николай Сандаков, признанный виновным в мошенничестве в особо крупном размере и получении взятки в особо крупном размере, останется под стражей.

Напомним, 5 октября 2018 года Советский районный суд Челябинска признал Николая Сандакова виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ и части 6 статьи 290 УК РФ. Экс-чиновник был приговорен к 5 годам шести месяцам колонии строгого режима и штрафу в размере 7 миллионов рублей. Мера пресечения Сандакову была изменена с залога на заключение под стражу, он был взят под стражу в зале суда.

Адвокат Николая Сандакова направил апелляционную жалобу на решение суда об избрании меры пресечения в отношении его подзащитного при вынесении приговора. Защитник просил отпустить Сандакова из-под стражи под залог в 10 миллионов рублей.

«Сегодня Челябинский областной суд, рассмотрев апелляционную жалобу адвоката, оставил без изменения приговор Советского районного суда Челябинска от 4 октября 2018 года в части изменения осужденному меры пресечения», - сообщили в пресс-службе Челябинского областного суда.

Как ранее сообщало агентство, адвокат Сергей Колосовский направлял в суд также апелляционную жалобу на вынесенный судом приговор. Адвокат и его подзащитный настаивают на вынесение оправдательного приговора. Прокуратура Челябинской области считает чрезмерно мягким приговор и просит ужесточить наказание Сандакову. Эта апелляция пока в областной суд не поступала.

Как уже сообщало агентство, первый раз Сандаков был задержан 25 марта 2015 года по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. В октябре 2015 года следователи переквалифицировали обвинение со «взятки» на «мошенничество. Сандаков также обвинялся в подстрекательстве, но был освобожден судом от наказания по этой статье в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.

Суд по первому уголовному делу стартовал в марте 2016 года, но был прерван. Материалы дела вернули на доработку в прокуратуру, а бывшего вице-губернатора 24 марта 2016 года выпустили из СИЗО под залог в 10 миллионов рублей.

Через неделю – 31 марта 2016 года – Сандаков был вновь задержан. Ему было предъявлено обвинение в получении взятки от директора ЧОП «Питон» Калугина. В апреле суд избрал в отношении Сандакова меру пресечения в виде домашнего ареста. В общей сложности он провел год в СИЗО и год под домашним арестом.

С учетом содержания в СИЗО и под домашним арестом Николаю Сандакову предстоит провести в колонии только три с половиной года. Но уже по истечении 2/3 срока наказания он может рассчитывать на условно-досрочное освобождение.