Бывший жилинспектор из Челябинска получил условный срок за взятку, которую он получил от управляющей компании, а также за шантаж директора.

Прокуратура Калининского района Челябинска поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 28-летнего местного жителя.

«В суде установлено, что обвиняемый, являясь государственным инспектором главного управления «Государственная жилищная инспекция Челябинской области» проводил проверку деятельности управляющей компании из Еманжелинского района, в ходе которой выявил признаки административных правонарушений при обслуживании многоквартирных домов, материалы направил мировому судье для привлечения директора управляющей компании к ответственности», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области по связям со СМИ Наталья Мамаева.

После этого обвиняемый сообщил директору об известных ему других нарушениях и потребовал взятку в сумме 30 тысяч рублей, а позднее 50 тысяч рублей, которые лично получил в тот же день путем зачисления на банковский счет.

После получения взятки сотрудником ГЖИ проверки в отношении данной управляющей компании прекратились на несколько месяцев, а повторные требования инспектора о возможных проверках стали причиной обращения директора в правоохранительные органы.

Судом виновному назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы. С учетом положительных характеристик, признания вины, отсутствия судимостей, а также в связи с тем, что полученные в качестве взятки денежные средства им возвращены, наказание назначено условно, с испытательным сроком 2 года.