«Центр коммунального сервиса» просит время на исправления ошибок

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами начал исполнять полученное от УФАС предупреждения. Однако ООО направил ходатайство о продлении сроков его исполнения по причине большого объема работ.

Согласно предупреждению антимонопольного ведомства ООО «ЦКС» надлежит до 31 мая установить количество собственников жилых помещений, постоянно и временно проживающих граждан в жилых помещениях, расположенных в многоквартирных домах и жилых домах на территории Челябинского кластера, в том числе по конкретным перечисленным адресам. Об этом сообщает пресс-служба УФАС.

Кроме того, в срок до 15 июня 2019 года ООО «ЦКС» должен произвести перерасчет размера платы за услуги по обращению с ТКО потребителям Челябинского кластера.

Срок исполнения предупреждения по первому пункту будет продлен до 30 июня, по второму – до 15 июля.

Напомним, в Челябинское УФАС России поступило более 40 заявлений от граждан о том, что ООО «Центр коммунального сервиса» выставило потребителям счета на оплату услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами за январь-февраль 2019 года. При этом в счетах было указано неверное количество проживающих в жилых помещениях лиц в сторону увеличения. Например, по ряду адресов - от пяти до 15 проживающих, тогда как фактически по адресу зарегистрировано и проживает от двух до четырех человек.