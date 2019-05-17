Центральный суд Челябинска запретил очередную страницу «А.У.Е.» ВКонтакте

Центральный районный суд Челябинска, удовлетворив иск прокурора, признал информацию на странице «А.У.Е» в социальной сети ВКонтакте запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

Прокурор Металлургического района Челябинска обратился в суд в интересах несовершеннолетних. Он подал в суд административное исковое заявление к региональному управлению Роскомнадзора о признании информации в Интернете, направленной на распространение в молодежной субкультуре стиля жизни и устоев криминального мира, пропагандирующей противоправное поведение, запрещенной в России

Опасная для подростков информация на одной из страниц сети ВКонтакте была выявлена в ходе мониторинга, сообщает пресс-центр прокуратуры Челябинской области.

Вопреки требованиям федеральных законов «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» доступ к странице «А.У.Е.» был свободен для всех пользователей всемирной паутины, включая несовершеннолетних.

На управление Роскомнадзора по Челябинской области возложена обязанность включить указатель страницы сайта в Единый реестр запрещенной в Интернете информации для ограничения к ней доступа.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», кроме прочего, А.У.Е (данная аббревиатура расшифровывается как «арестантский уклад един» или как «арестантское уркаганское единство») приветствует асоциальное поведение, тунеядство, престижность совершения преступлений, вымогательство у сверстников денег - для передачи осужденным, находящимся за решеткой.

В 2018 году суд Центрального района Челябинска удовлетворил три прокурорских иска, признав информацию о движении А.У.Е, распространяемую в Интернете, запрещенной. Речь шла о четырех сообществах в социальной сети ВКонтакте (в одном иске речь шла сразу у двух группах А.У.Е), выявленных районной прокуратурой во время проведения проверки.

Пользователи одного из обнаруженных надзорным ведомством в прошлом году сообществ стремились познакомить своих «одногруппников», например, с каналом о криминальном мире, свежей криминальной хроникой, историей и биографией криминальных деятелей; призывали, пройдя по ссылкам, узнать все о ворах в законе, тюрьмах, лагерях и все об организованной преступности. Также сообщества А.У.Е. ВКонтакте предлагали своим подписчикам знакомство с зоновскими понятиями, блатным жаргоном, тюремными наколками и другими «прелестями», сопровождающими арестантский быт.

Самые обычные слова у приверженцев А.У.Е. имеют свой, скрытый смысл. Например, У.Т.Р.О. для них расшифровывается как «ушел тропой родного отца», а Ж.У.К. - «желаю удачной кражи», С.Э.Р. - «свобода - это рай», а Б.О.С.С. - «был осужден Советским судом». Расшифровка большинства же аббревиатур содержит нецензурную лексику, поэтому приведена быть не может.