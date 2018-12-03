Чебаркулец поставил на поток «раскладку» наркотиков в Челябинске

Житель Чебаркуля поставил на поток «закладку» «синтетики» в Челябинске. Оказавшись в СИЗО и испугавшись пожизненного срока, наркодилер начал активно давать на себя показания. Стражами порядка выявлено уже 14 эпизодов преступной деятельности.

Сотрудниками полиции Челябинска продолжается расследования уголовного дела, возбужденного в ноябре текущего года, в отношении ранее судимого жителя города Чебаркуля. Он обвиняется по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств».

«Подозреваемый, проживая в период совершения преступлений на территории Центрального района города, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, используя электронные и информационно-телекоммуникационные сети, в том числе интернет, совершил действия, направленные на незаконный сбыт синтетического наркотического средства, осуществив раскладку наркотиков на территории Калининского района города и деревни Малиновка Сосновского района Челябинской области», - сообщила руководитель пресс-службы УВМД России по городу Челябинску Светлана Калмыкова.

В ходе обыска по месту временного проживания подозреваемого в Челябинске полицейские обнаружили и изъяли полимерные контейнеры и пакеты с синтетическими наркотиками общей массой около 400 граммов и наркотическим средством растительного происхождения массой более восьми граммов. Данные наркотические средства подозреваемый приобрел и хранил с целью дальнейшего сбыта.

По всем дополнительно выявленным эпизодам преступной деятельности возбуждены уголовные дела. Мужчине грозит пожизненное лишение свободы.

Как сообщили в региональном полицейском главке, в регионе продолжается активная работа по выявлению каналов поставки наркотических средств в регион, а также распространителей наркотиков. В 2018 году уже выявлено 240 информационных сайтов, на которых находилась информация о незаконном распространении наркотиков. За 8 месяцев текущего года уже ликвидировано 9 лабораторий. Изъято 150 килограммов «синтетики». В прошлом году органами внутренних дел Челябинской области были закрыты 16 нарколабораторий, пресечена деятельность 22 интернет-магазинов.

Полицейские напоминают, что сообщить информацию о фактах распространения наркотиков можно по телефонам: 8 (351) 265-02-00, 8 (351) 266-14-14 или 02.