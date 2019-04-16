Чебаркульские огнеборцы спасли запертых в горящем доме малышек

В Чебаркуле (Челябинская область) произошло возгорание в частном доме. В огненной западне оказались две маленькие девочки. Их родители заперли дверь снаружи и ушли на работу.

Сообщение о пожаре в частном жилом доме на улице Пугачева поступило на пульт дежурного 15 апреля. По прибытии на место пожарные обнаружили горение надворных построек и кровли пристроя дома.

Со слов соседей, в доме находились двое детей.

«Родители, ушедшие на работу, заперли малышек Сорвав решётку с окна, звено газодымозащитной службы проникло в дом. Спасатели обнаружили напуганных детей и эвакуировали их. Детей осмотрела бригада скорой медицинской помощи, сделавшая вывод, что в госпитализации они не нуждаются. Вскоре домой вернулась и мама девочек», - сообщили в МЧС по Челябинской области.

По предварительной причине, пожар начался из-за короткого замыкания ветхой электропроводки. В результате огнём уничтожены надворные постройки, пострадала кровля дома и пристрой.