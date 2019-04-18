Чебаркульских военных больше не будут «кошмарить» выходцы с Кавказа и стран СНГ

Вынесен приговор в отношении членов организованной преступной группы, которые совершали разбойные нападения на военнослужащих чебаркульского гарнизона. Деньги и ценные вещи «отжимали» выходцы из Северного Кавказа и стран СНГ.

Сотрудники военной контрразведки совместно ФСБ и правоохранительными органами пресечена деятельность этнической преступной группы, «специализировавшейся» на получении криминальных доходов от военных Чебаркуля. Об этом сообщает пресс-службы УФСБ России по Центральному военному округу.

Костяк данной группы составляли выходцы из республик Северного Кавказа и стран СНГ, «осевшие» на постоянное место жительства в окружении гарнизона после окончания военной службы по призыву. Через имеющие позиции в армейской среде они выявляли военнослужащих с низкой психологической устойчивостью, не способных постоять за себя, и, когда те находились за пределами воинской части, вымогали у них деньги.

Военным угрожали и применяли к ним насилие. В отношении ряда военнослужащих совершались грабежи и разбойные действия, в том числе с применением холодного и огнестрельного оружия. Такие методы позволили вымогателям «отжать» два автомобиля, несколько электронных гаджетов, а также значительные суммы денежных средств.

В результате проведенных сотрудниками управлений ФСБ России по Центральному военному округу Челябинской области, а также органов МВД России совместных мероприятий получены необходимые доказательства преступной деятельности членов указанной группировки, что явилось основанием для их задержания и уголовного преследования. В ходе следствия установлено, что всего от противоправных действий «группировки вымогателей» пострадали 17 лиц.

По итогам судебного разбирательства все участники преступной группы приговорены к реальному лишению свободы на срок от 3,5 до 10 лет.