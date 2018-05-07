Чебаркульский росгвардеец в свой выходной задержал вора в розыске

В Чебаркуле (Челябинская область) сотрудник Росгвардии в свой выходной, находясь на прогулке, задержал мужчину, находящегося в розыске.

По пути старший сержант полиции Андрей Ларин обратил внимание на мужчину, лицо которого показалось ему знакомым. В нем росгвардеец узнал гражданина, скрывающегося от суда за кражу имущества, которого два дня назад местный отдел полиции объявил в розыск.

Бдительный боец вневедомственной охраны незамедлительно доложил о случившемся в дежурную часть, а сам тем временем остановил предполагаемого преступника, представился и попросил предъявить документы.

Вскоре подоспевший экипаж Росгвардии доставил чебаркульца 1981-го года рождения, подозреваемого в краже имущества из автомобиля, в местный отдел МВД России и передал сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.