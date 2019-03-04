Челябинца до полусмерти избили в ночном клубе

Житель Челябинска оказался на больничной койке после посещения ночного клуба «Гараж». Молодой человек, пришедший в увеселительное учреждение отметить с девушкой свое 25-летие, сейчас находится с многочисленными травмами в больнице скорой помощи.

Об инциденте в ночном клубе на своей странице в социальной сети написал челябинский журналист Сергей Шумаков. Он сообщил, что его друга избили до полусмерти в «Гараже».

«Никакого конфликта не было, он задел кого-то плечом. После чего парень был зверски избит прямо на танцполе. Охрана клуба не предприняла никаких мер по ликвидации драки, не вызвала полицию и скорую помощь, несмотря на то, что потерпевший был весь в крови. Охранники просто вывели зачинщиков драки из клуба, отпустив их и стараясь не предавать огласке драку. Скорую помощь вызвала девушка пострадавшего, врачей в клуб не пустили, чтобы не пугать посетителей. Владимир вынужден был самостоятельно идти к выходу. Молодой человек, пришедший в клуб отметить с девушкой свое 25-летие, прооперирован, находится с многочисленными травмами в больнице скорой помощи», - сообщил Сергей Шумаков.

Пострадавший написал заявление в полицию.

«В отделе полиции «Центральный» данное заявление зарегистрировано. По данному факту проводится проверка», - сообщила сотрудник пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнуллина.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.