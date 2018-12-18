Челябинца задержали по подозрению в развращении юных школьниц из Санкт-Петербурга

Задержан уроженец Челябинск, подозреваемый в совершении преступлений сексуального характера в отношении двух учениц четвертого класса одной из школ Санкт-Петербурга.

Следственными органами Следственного комитета России по Санкт-Петербургу расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного «Иные действия сексуального характера».

В результате проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий совместно с сотрудниками ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 17 декабря 2018 года в Челябинске задержан 30-летний местный житель.

«По версии следствия злоумышленник в октябре-ноябре 2018 года в сети «Интернет» совершил иные действия сексуального характера в отношении двух учениц четвертого класса. Задержанный уже доставлен в Санкт-Петербург», - сообщает пресс-служба Главного Следственного управления Следственного комитета по Санкт-Петербургу.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пересечения и предъявлении ему обвинения.