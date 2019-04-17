Челябинцам советуют не приближаться к месту произошедшей накануне коммунальной аварии

АО «УСТЭК–Челябинск» настоятельно рекомендует жителям и гостям города соблюдать правила безопасности и не приближаться к месту произошедшей накануне коммунальной аварии.

«Важно не приближаться к местам парения и выхода воды на поверхность, помнить, что под асфальтом может находиться промоина с кипятком, не заходить за ограждения», - отмечают в пресс-службе компании. Челябинцев просят уделить особое внимание безопасности детей.

Напомним, 16 апреля АО «УСТЭК-Челябинск» проводило плановые испытания на максимальную температуру теплоносителя. Такие работы являются обязательными и проводятся один раз в пять лет в конце отопительного сезона. План утверждает администрация города. На основании температурных испытаний тепловым сетям города выдаётся паспорт готовности к отопительному сезону.

Перед проведением испытаний компании предупредила все профильные и аварийные службы города о возможных инцидентах. Для оперативного реагирования в городе работало порядка 10 ремонтно-восстановительных бригад.

В ходе нынешних испытаний был обнаружен дефект тепловых сетей на пересечении улиц Братьев Кашириных и 40-летия Победы. Кипяток вырвался из трубы на проезжую часть и тротуары. В результате аварии было отключено теплоснабжение и горячее водоснабжение в 700 многоквартирных жилых домах. К 23 часам подача тепла и горячей воды в большинстве домов была восстановлена. Осталось неподключенными 77 домов.

Во время инцидента ожоги ног получили 5 человек, из них двое госпитализированы. Все получают необходимую медицинскую помощь «АО «УСТЭК–Челябинск» является участником договора обязательного страхования гражданской ответственности за причинение вреда в результате инцидентов на тепловых сетях», - пояснили в компании. Видимо, пострадавшим будет оказана и финансовая помощь.