Челябинцев призывают быть бдительней на остановках и в общественном транспорте

В Челябинске продолжаются кражи на остановках общественного транспорта. Как не стать жертвой «карманника»?

В дежурную часть полиции Курчатовского района обратилась местная жительница, которая заявила, что, когда она садилась в общественный транспорт неизвестный вытащил у нее из сумки деньги. Сумма похищенного составила две тысячи рублей.

Преступление было совершено на улице Индивидуальная. Туда сразу выехал экипаж патрульно-постовой службы.

«В ходе патрулирования территории, прилегающей к месту совершения преступления, полицейские задержали и доставили в отдел полиции предполагаемого подозреваемого. Им оказался ранее не судимый местный житель. Похищенными денежными средствами подозреваемый успел распорядиться по своему усмотрению», - сообщила сотрудник пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Алина Пирогова.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

Ранее сотрудники Росгвардии также задержали вора, который на их глазах вытащил у женщины кошелек. Наряд вневедомственной охраны, находясь на маршруте патрулирования на улице Черкасской, заметил, как на остановке общественного транспорта мужчина при посадке в маршрутное такси расстегнул рюкзак стоящей впереди женщины и вытащил из него портмоне. Уверенный в своей безнаказанности, он проследовал в салон городского транспорта вместе с остальными.

Росгвардейцы заблокировали движение отъезжавшей от остановки маршрутки. При задержании мужчина сбросил женский бумажник на пол, однако потерпевшая сразу узнала свое имущество. Подозреваемый был задержан. Злоумышленником оказался ранее судимый 41-летний житель поселка Кременкуль.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по городу Челябинску, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Как определить «карманника» и обезопасить себя от него? Как защититься и спокойно ездить в общественном транспорте?

Карманные воры, как правило, любят многолюдные места. В общественном транспорте, на вокзале, в театре и на выставке, в магазине и на рынке имеются идеальные условия для «карманника-профессионала», чтобы незаметно завладеть чужими деньгами, ценностями, сумкой. Обычно «карманники» действуют группами по 3-4 человека. В группе четкое разделение труда. Один ворует, второй наблюдает за окружающими пассажирами, контролирует возможность внезапного появления сотрудников полиции, третий создает «стенку» - задерживает пассажиров, четвертый принимает похищенное. Самые излюбленные уловки: умышленно толкнуть жертву или запачкать одежду, а затем оказать мнимую помощь.

Обычный распорядок «работы» «карманников» - часы пик: с 6 до 10 и с 16 до 20 часов. Они стоят во время посадки сзади штурмующих двери транспорта граждан - выбирая жертву, зажимая ее в дверях. Жертва обычно выбирается из числа женщин, пенсионеров, реже мужчин.

Карманники, как правило, одеваются в неяркую, неброскую одежду, обычно темных тонов. Это делается для того, чтобы не привлекать внимание.

Работают карманные воришки в парах. Кстати, среди них есть своя «специализация». Ее приводит пользователь под ником Sherry на форуме Lady-in-Net.

1. Писаки (технари).

Эти ловко разрезают сумку или одежду жертвы остро заточенной монеткой или частью лезвия бритвы. Кража происходит молниеносно.

2. Сумочники.

Эти умело открывают замочки любых дамских сумочек, а иногда разрезают сумку с торца. В совершенстве этой квалификацией владеют женщины-карманницы.

3. Ширмачи

Они прикрывают руки от посторонних взглядов каким-нибудь предметом: переброшенной через руку одеждой, хозяйственной сумкой, букетом цветов. И под прикрытием этой "ширмы" лезут к вам за кошельком.

4.Дубилы.

Такие карманники крадут лишь то, что лежит сверху в незакрытых сумках.

5. Хирурги.

Такие карманные воры, как правило, обладают длинными и очень чуткими пальцами и выуживают кошелек с виртуозной ловкостью указательным и средним пальцами.

6. Рыболовы.

Они используют специальный крючок, позволяющий незаметно вытянуть портмоне или кошелек из кармана или сумки.

Специалисты советуют не носить ничего в задних карманах. Если кошелек вы носите в сумочке, ее всегда нужно держать в районе колен. В некоторых случаях полицейские советуют вообще обходиться без кошелька и бумажника, а наличность разложить по разным карманам. Если в какой-то карман и залезут, то все не украдут. Важные вещи и документы лучше класть во внутренние карманы.

Стать жертвой уличного «карманника» легко, а вот найти его и вернуть похищенный кошелек практически невозможно. Полицейским очень редко удается выследить и задержать вора. Так что единственная защита - предусмотрительность и наблюдательность.

«В случае совершения каких-либо противоправных действий с целью своевременного реагирования и организации работы полицейских по задержанию преступников и раскрытию преступлений по «горячим следам» пострадавшим необходимо сразу обращаться в полицию», - напомнил челябинцам начальник отдела полиции «Курчатовский» управления МВД России по городу Челябинску Радий Искандыров.

Желательно, чтобы кроме времени и места совершения преступления, были сообщены приметы преступника и сведения о похищенных вещах. Заявления принимаются круглосуточно.