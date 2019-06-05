Челябинцы не могут поставить на учет машину и получить водительские права

Госавтоинспекция Челябинской области сообщает о сбоях в работе МРЭО ГИБДД. Водители, ставшие заложниками ситуации, будут приняты вне очереди.

Заложниками технического сбоя стали южноуральцы, которые записались на прием через портал госуслу.

В связи с техническим сбоем программного обеспечения на Федеральном уровне пятого июня 2019 года прием граждан по вопросам регистрации транспорта и выдачи, замены водительских удостоверений в МРЭО ГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области и многофункциональном центре будет осуществляться после восстановления работоспособности системы.

В ГИБДД по Челябинской области заверили, что все южноуральцы, подавшие заявки через Единый портал государственных услуг будут приняты шестого июня вне очереди.