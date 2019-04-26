Челябинцы продолжают зарабатывать на мигрантах

Челябинские полицейские в ходе проведения профилактического мероприятия «Ваш участковый» выявили три квартиры, собственники которых за денежное вознаграждение фиктивно поставили на учет по месту пребывания десять иностранных граждан, не имея намерения фактически предоставить им жилые помещения.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», фиктивной регистрацией считается постановка на учет иностранца на основе недостоверных данных или фальшивых документов, а также постановка на учет в помещении, где мигрант не собирается на самом деле жить или работать. За фиктивную регистрацию грозит или штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей, или принудительные работы на срок до трех лет, либо реальное лишение свободы на такой же срок.

«По данным фактам в отделах полиции «Калининский», «Курчатовский» и «Северо-Западный» УМВД России по городу Челябинску возбуждены уголовные дела по статьям «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», - сообщила сотрудник пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

Ранее полицейские Челябинска в рамках оперативно-профилактической операции «Нелегал» обнаружили порядка 20 «резиновых» квартир. За фиктивную постановку на учет мигрантов возбуждено 22 уголовных дела. Выявили стражи порядка и другие нарушения миграционного законодательства.

Всего выявлено 196 административных нарушений. Задержано восемь человек, находящихся в федеральном и межгосударственном розыске. За пределы Российской Федерации в административном порядке выдворено 11 иностранцев. Выписано административных штрафов на 389 тысяч рублей.