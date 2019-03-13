Челябинец едва не зарезал девушку за букет цветов
Житель Челябинска ради букета для своей второй половины едва не зарезал посетительницу цветочного павильона. Спасала ее продавец, которая успела нажать «тревожную» кнопку.
ЧП произошло вечером 12 марта в цветочном павильоне на перекрестке улицы Героев Танкограда и проспекта Победы. Челябинец приставил нож к горлу стоящей в нем девушке и потребовал у продавца бесплатно дать ему цветы.
«Кровавой драмы удалось избежать: продавец нажала тревожную кнопку, и через пару минут бойцы группы быстрого реагирования «Варяга» обезвредили подонка. Обошлось без пострадавших», - сообщили в пресс-службе охранного предприятия.
Задержанный мужчина был настроен крайне агрессивно, он сказал охранникам, что собирался совершить ограбление. Задержанного передали сотрудниками полиции.
«Данное происшествие зарегистрировано. В отделе полиции «Калининский» проводится проверка», - сообщила сотрудник пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.