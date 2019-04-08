Челябинец, хранивший труп собутыльника на балконе, отправился в колонию

Житель Металлургического района, убивший собутыльника и хранивший его труп на балконе съемной квартиры, девять лет проведет в колонии строго режима.

Металлургический районный суд Челябинска вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» и «Грабеж».

По версии следствия обвиняемый в ноябре 2018 года находился с сожительницей в арендуемой ими квартире, где распивал спиртное вместе с потерпевшим. В ходе возникшей ссоры обвиняемый избил гостя, отчего последний потерял сознание и умер в течение непродолжительного времени. В то время, пока потерпевший был без сознания, обвиняемый забрал его сотовый телефон, под угрозой ножа потребовал от сожительницы молчать о произошедшем и помочь ему вынести труп на балкон квартиры», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области по связям со СМИ Наталья Мамаева.

Как сообщало агентство «Урал-пресс-информ», после они совместно замыли следы крови в квартире, а труп мужчины обвиняемый накрыл простыней и дверцами от шкафа. Спустя месяц ему было необходимо рассчитаться с хозяйкой квартиры за жилье, и они по телефону договорились о встрече в этой квартире. Перед приходом хозяйки, ранним утром мужчина сбросил труп с балкона, где он и был обнаружен случайными свидетелями, сообщившими о находке в полицию. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Уголовное дело направлено в Металлургический районный суд.