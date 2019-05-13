Челябинец обманул минэкономразвития региона почти на три миллиона рублей

В Челябинске отдали под суд местного жителя, обманувшего министерство экономического развития Челябинской области почти на три миллиона рублей. Его сообщницу ищут до сих пор.

Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 43-летенго местного жителя. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном и особо крупном размерах» и «Незаконная банковская деятельность».

«По версии следствия обвиняемый в период 2011-2012 годов действуя по предварительному сговору с обвиняемой, которая скрылась от следствия и объявлена в розыск, заключили между собой договоры с целью придания видимости инновационной деятельности. Впоследствии обвиняемый от имени подконтрольных организаций, путем обмана должностных лиц министерства экономического развития Челябинской области, совершил хищение бюджетных денежных средств на общую сумму 2,7 миллиона рублей, выделенных в качестве субсидии для поддержки субъектов инновационной деятельности», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Кроме того, обвиняемый в период без регистрации кредитной организации и без специального разрешения на банковскую деятельность, за денежное вознаграждение, через подконтрольные ему организации осуществлял обналичивание денежных средств различных организаций, получив за указанный период доход в общей сумме два с половиной миллиона рублей.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Центральный районный суд.