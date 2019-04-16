Челябинец, обматеривший полицейского и медика, приговорен к исправительным работам

Семь месяцев будет трудиться на благо государства житель Челябинска, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, обматерил сотрудника скорой помощи и полицейского.

Приговором мирового судьи судебного участка № 5 Курчатовского района суда Челябинска житель Челябинска осужден за совершение преступления, предусмотренного статьей «Оскорбление представителя власти».

Второго февраля сотрудникам полиции поступило сообщение о совершении хулиганства в отношении работников бригады скорой медицинской помощи.

«По прибытию к дому № 338 по проспекту Победы сотрудников полиции встретили медицинские работники бригады скорой медицинской помощи и пояснили, что мужчина, который вызвал скорую жене, находится в алкогольном опьянении, агрессивен, поэтому они отказываются заходить в квартиру. В квартире обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения, выражаясь нецензурной бранью, продолжал препятствовать оказанию медицинской помощи жене», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Один из сотрудников попытался успокоить дебошира, на что обвиняемый, оскорбил его грубой нецензурной бранью. После чего в ходе препровождения его сотрудниками полиции до служебного автомобиля снова публично оскорбил сотрудника полиции.

Виновному назначено наказание в виде исправительных работ сроком семь месяцев с удержанием из заработка пяти процентов.