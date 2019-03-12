Челябинец пытался замаскировать убийство работодателя под суицид

Жителя Челябинска будут судить за убийство своего работодателя. Он дважды выстрелил ему в голову, а затем инсценировал суицид.

Прокуратура Советского района Челябинска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 52-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве.

Обвиняемый выполнял функции помощника в офисе потерпевшего, который имел семейный бизнес по строительству домов в СНТ.

«По версии следствия обвиняемый в июне 2018 года, находясь в доме потерпевшего в Смолино, на почве личных неприязненных отношений решил совершить его убийство. Нашел в доме травматический пистолет «Оса», из которого произвел прицельный выстрел в голову своего работодателя. Видя, что мужчина подает признаки жизни, с целью доведения своего преступного умысла до конца произвел еще три прицельных выстрела в голову потерпевшего, который от полученных травм скончался на месте происшествия», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Белозерова.

Затем обвиняемый инсценировал суицид, вложив в руку погибшего пистолет. Затем он включил ноутбук потерпевшего, ввел в поисковике словосочетание о суицидальных намерениях, закрыл дверь дома и выкинул ключ в огород. Но в ходе расследования уголовного дела установлена причастность обвиняемого к совершению преступления.