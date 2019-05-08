Челябинец с балкона открыл стрельбу из автомата

Полицейские задержали жителя Челябинска, который устроил стрельбу из автомата с балкона своей квартиры. В результате инцидента никто не пострадал.

ЧП произошло ночью восьмого мая. Житель дома, расположенного по улице Университетская Набережная, с балкона устроил стрельбу из автомата. Перепуганные жильцы вызвали полицию.

«В отделе полиции «Северо-Западный» данное сообщение зарегистрировано. Личность мужчины установлена. Стрелял он охолощенного автомата холостыми патронами. Разрешение на данное оружие не требуется. В результате инцидента никто не пострадал», - сообщила сотрудник пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.