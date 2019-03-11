Челябинец спалил машину дочери бывшего партнера по бизнесу

Житель Челябинска из мести спалил машину дочери бывшего партнера по бизнесу. В сообщники он взял своего друга, который за десять тысяч рублей помог ему совершить преступление. Поджигателей задержали благодаря записям камер наружного наблюдения.

Преступление было совершено во дворе дома, расположенного по улице Черкасской в Металлургическом районе Челябинска, и было четко спланировано.

Один из подозреваемый был ранее знаком с потерпевшим, но в какой-то момент у них возникли разногласия по бизнесу и их пути разошлись. Желая насолить бывшему партнеру, он решил поджечь машину его дочери. Мужчина попросил своего драга помочь ему, за что пообещал заплатить десять тысяч рублей. Злоумышленники заранее купили канистру бензина, выследили потерпевшего и когда он припарковал автомобиль во дворе своего дома, облили ее и подожгли.

«По данному факту в районном отделе полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью два статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации - «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». «В ходе проведения оперативных мероприятий, сотрудники отдела уголовного розыска городского Управления МВД задержали ранее не судимых местных жителей», - сообщила сотрудник пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

«Сумма причиненного ущерба составила около 500 000 рублей. В отношении одного из подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, в отношении второго – домашний арест», - рассказал начальник следственного отдела отдела полиции «Металлургический» УМВД России по городу Челябинску Олег Кузнецов.

Проводятся мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.