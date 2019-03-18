Челябинец, спасаясь от пожара, выпрыгнул с девятого этажа

В Челябинске из-за непотушенной сигареты произошел крупный пожар в многоквартирном доме. Хозяину квартиры огонь отрезал все пути и к выходу. Мужчине пришлось прыгать с балкона.

Пожар произошел поздно вечером 17 марта в Курчатовском районе Челябинска. Загорелась квартира на девятом этаже в доме №11, расположенном по улице Захаренко. К месту вызова незамедлительно выехали силы и средства Челябинского пожарно-спасательного гарнизона.

Хозяин квартиры, не дождавшись помощи, до приезда пожарных самостоятельно спрыгнул вниз с девятого этажа. Он остался жив и после падения смог подняться и самостоятельно дойти до машины скорой помощи. Сейчас он находится в отделении токсикологии медицинского учреждения Челябинска (ГКБ-3).

«Позднее сообщение о пожаре и большое захламление квартиры позволили пламени охватить практически все жилище. От высокой температуры треснуло оконное остекление, приток воздуха способствовал моментальному увеличению процесса горения, но пожарным удалось остановить распространение огня на соседние квартиры», - сообщила сотрудник Челябинского пожарно-спасательного гарнизона Ирина Шафеева.

Известно, что очаг возгорания располагался на кухне. В настоящее время на месте работают сотрудники отделения дознания, устанавливается причина пожара. Предположительно, что ей могла стать непотушенная сигарета.