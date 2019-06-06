Челябинец, стрелявший в «Парковом», стал фигурантом уголовного дела

По результатам проведенной проверки полицией Челябинска возбуждено уголовное дело в отношении молодого человека, устроившего первого июня стрельбу в микрорайоне «Парковый».

Полицейские Челябинска возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, который в «Парковом» с балкона своей квартиры устроил стрельбу по прохожим и припаркованным автомобилям. Проверка проводилась после обращения жителей микрорайона.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», стражи порядка выяснили, что стрелял парень из пневматического пистолета с балкона своей квартиры, расположенной на 8-ом этаже.

«В ходе проведенной проверки по данному факту в отделе дознания отдела полиции «Курчатовский» УМВД России по городу Челябинску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Хулиганство». Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет», - сообщила временно исполняющая обязанности руководителя пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Челябинцев, пострадавших от противоправных деяний необходимо обратиться в дежурную часть отдела полиции «Курчатовского района или участковый пункт полиции, который расположен по адресу: улица Скульптора Головницкого, 32.