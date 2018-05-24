Челябинец, угрожавший взорвать многоквартирный дом, задержан месте

Житель Челябинска угрожает взорвать многоквартирный дом в Металлургическом районе.

Мужчина поссорился со своей сожительницей и выстрелил в нее из травматического ружья. Когда женщину увезла скорая помощь, он закрылся в своей квартире.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе ГУ МВД области, мужчина в состоянии алкогольного опьянения вышел на балкон и стал выкрикивать угрозы. Он угрожает взорвать дом.

На месте работают сотрудники полиции, Росгвардии, МЧС. Прибыла также бригада скорой помощи. Жителей попросили покинуть свое жилье.